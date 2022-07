Um urso que aquece corações há 64 anos

Paddington tem agora uma série animada em 3D, depois de vários outros formatos

Quando em junho, a rainha Isabel II celebrou o seu Jubileu de Prata fez um sketch de comédia com um dos personagens mais adorados pelos britânicos, o urso Paddington. Mas há muito que o urso ultrapassou as fronteiras do reino de Sua Majestade. O Canal Panda estreou, este sábado, "As Aventuras de Paddington", um novo formato da história, totalmente animada em 3D.

A personagem fictícia nasceu na literatura infantil, inventado em 1958, pelo escritor britânico Michael Bond. O urso foi descoberto em Londres, pela família Brown que o batizou com o nome da estação onde o encontrou, com uma etiqueta ao pescoço, onde apelava que tomassem conta dele. Uma referência à II Guerra Mundial e aos milhares de crianças que forma enviadas de comboio pelos seus pais, etiquetadas e com o apelo a que as acolhessem e estimassem.

As aventuras desta família e do simpático urso do Peru, sempre munido do seu velho chapéu pertencente a um explorador que ensinou a família a falar, casaco de lã e uma perdição por doce de laranja convenceram os leitores. Os 70 livros foram traduzidos em mais de 30 línguas e venderam mais de 30 milhões de cópias em todo o Mundo.

Nos anos 1970, Paddington ganhou uma adaptação televisiva; nos 1990 uma série de animação e chegou ao cinema em 2014, tornando-se um êxito de bilheteira já com duas sequelas. A prova de que uma história, quando é boa resulta em diversos formatos.

Com a nova série de animação pretende convidar uma nova geração de fãs da faixa pré-escolar para o seu mundo repleto de coração, bondade e diversão. Os seus companheiros de aventura Judy e Jonathan, filhos do casal Brown, bem como a governanta Mrs Bird constroem a rede familiar perfeita para este urso.

A sua capacidade infinita de inocentemente se meter em alhadas é o motor da série, onde o humor escatológico abunda. Há também referências para os adultos, como as cartas escritas à Tia Lucy que está num Lar para Ursos Reformados no Peru.

As aventuras de Paddington

2020

Canal Panda