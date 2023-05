Um western feminino sobre rodas

João Antunes Hoje às 19:34 Facebook

Chega esta quinta-feira às salas de cinema "Rodeo", filme surpreendente da jovem cineasta francesa Lola Quivoron sobre o mundo radical das corridas ilegais de motas em França.

Atenção, amantes da velocidade e das máquinas, de duas ou de quatro rodas: há um filme para si nas salas e não tem nada a ver com "velocidades furiosas". Trata-se de "Rodeo", e ambienta-se no meio das corridas e acrobacias de motorizadas em França. Tornadas ilegais em 2018, transitaram para estradas secundárias desafetadas, nos arredores de Paris. O filme chega às salas de cinema esta quinta-feira.

Interessada por esse mundo, eminentemente masculino e másculo, a jovem realizadora Lola Quivoron descobriu nas redes sociais uma jovem, Julie Ledru. Após um dia juntas, a partilhar experiências e formas de olhar o mundo, Lola e Julie lançaram-se na rodagem de um filme que, visto hoje, não existiria sem as duas. Isto é, realizadora e atriz criaram uma cumplicidade capaz de levar de vencida as dificuldades de um filme com estas características.

"Rodeo" inicia-se com a fase de habituação do grupo de rapazes que pratica esta modalidade, sempre à espreita de uma investida policial, à presença exógena de uma rapariga, apesar de, para uns, o que mais lhe interessa é a máquina que ela monta e não a sua identidade de género. Julie Ledru traz para o filme a sua própria experiência e isso é notório quer nos momentos de trama dramática quer nas próprias acrobacias.

O filme tem várias leituras possíveis e a realizadora não se esquiva quando tem de mudar de direção ou de velocidade. "Rodeo" é o retrato da afirmação de uma jovem num mundo que lhe é estranho, é um relato sobre a aceitação do outro, é também um olhar sobre as franjas de uma sociedade que poucas esperanças dá aos jovens - e há um português no grupo dos "motoqueiros".

Mas "Rodeo", além da coreografia dos corpos e das máquinas, da sua dimensão de western de rua, de série B, mas aproveitando as virtudes do ecrã panorâmico, transita para uma dimensão espiritual, inesperada e discutível, mas que se percebe em linha com a posição da realizadora e da sua protagonista neste mundo. Sem revelar muito sobre o final do filme, a alma despede-se do seu invólucro humano, numa radicalidade estética e filosófica que engrandece o filme.