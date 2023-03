Uma aula sobre o amor na voz de Kali Uchis

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantora colombiana de R&B lança, aos 28 anos, novo álbum "Red moon in venus" e volta a triunfar.

Na História da música, o papel da mulher tem estado intimamente ligado à função de musa. Deixadas durante anos fora do círculo de criação e relegadas à sensualidade, beleza e feminilidade, de forma a servirem de inspiração às obras-primas alheias, as mulheres fazem-se agora ouvir.

Mas, mesmo no momento em que cada vez mais vozes femininas conseguem subir ao palanque de criadoras, os três adjetivos referidos não têm de ficar para trás. Na verdade, há forma de os ressignificar. Quem nos ensina isso com mestria é a colombiana Kali Uchis, que mostra que feminilidade e sexualidade são também sinónimo de poder e domínio - deixando para trás a narrativa da submissão.

PUB

"Red moon in venus" é o novo álbum da artista de 28 anos e contém uma aula de 45 minutos sobre todas as formas de amor, sem esquecer, claro, o amor-próprio. Numa aproximação cada vez mais perto da perfeição ao R&B que a caracteriza, Kali Uchis cria o seu terceiro longa-duração focado nas emoções.

O lado sexual e feminino já havia sido explorado em "Sin miedo (del amor y otros demonios)", o anterior trabalho totalmente falado na língua materna da cantora e compositora da Colômbia. O jazz e groove que a acompanham desde o primeiro álbum não podiam faltar - nota para o reggaeton presente em "Isolation" (2018), também um trabalho louvável de Kali Uchis.

Este álbum, um equilíbrio saudável entre vulnerabilidade, inocência e controlo, é uma viagem pelos vários estágios do amor. Se, de início, Uchis apresenta-nos uma forma de amar incondicional e que acredita no "para sempre", pontuado com um romantismo digno de um casal recém-apaixonado, há também realidade. "Com as mais bonitas flores pode vir a picada da abelha", avisa-nos logo na segunda faixa.

A dor e a mágoa estão guardadas para o meio do álbum, não faltando, no entanto, uma descrição do que é recuperar de um coração partido (em "Deserve me", faixa em colaboração com Summer Walker). O final, esse, como qualquer bom drama romântico, é "Happy now"".