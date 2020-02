Uma banda sonora especial para o mítico Repórter X

Sérgio Almeida Hoje às 09:36 Facebook

"O táxi n.o 9297" é um dos pontos altos do ciclo "Invicta.Música. Filmes", que se realiza na Casa da Música

Noventa e três anos depois da estreia no Cinema Batalha, o filme policial de Reinaldo Ferreira (o mítico Repórter X) sobre um dos crimes mais badalados da época vai voltar a ser exibido no Porto, no âmbito da oitava edição do ciclo "Invicta.Música.Filmes".

Depois do restauro feito no ano passado pela Cinemateca, "O táxi n. o 9297" vai ser projetado na Casa da Música (CdM) já na próxima terça-feira, às 19.30 horas, com uma banda sonora criada para o efeito por Igor C. Silva.

A encomenda proporcionou ao jovem compositor portuense não só o retomar da colaboração com a CdM (depois de uma anterior residência artística, feita no final da sua formação académica), como vai permitir ainda a sua estreia absoluta em bandas sonoras interpretadas ao vivo.

Ao desafio de criar uma partitura que atravessasse as duas horas de filme, Igor C. Silva afirma ter querido manter a prática associada ao cinema mudo, assente no improviso. Assim, cada um dos 16 músicos do Remix Ensemble, munido de um respetivo monitor diante de si, terá uma margem de liberdade evidente. "Em determinadas alturas têm indicações para seguirem uma personagem específica ou reagir a algo que está a acontecer. Cabe-lhes esse lado criativo", explica Igor C. Silva, que confessa ter tido mais dificuldades em preencher os momentos dos diálogos. A solução, admite, passou por "uma análise rítmica" das imagens para que "a sonoplastia, a eletrónica e a música criassem um todo coerente".

Estreia nacional

A exibição de "O táxi n. o º 9297" é o quarto e último momento da edição deste ano do festival que propõe um diálogo ininterrupto entre a música e o cinema. Para o diretor artístico da CdM, António Jorge Pacheco, o ciclo mantém intacta a vontade de "mostrar ao público obras icónicas da Sétima Arte", mas tem vindo "a apostar cada vez mais nas encomendas", de que é exemplo o repto lançado a Igor C. Silva.

Se o arranque do "Invicta.Música.Filmes" (no sábado, dia 15) irá retomar o célebre filme "A viagem à Lua", de Georges Méliès, numa exibição a cargo do serviço educativo, outro dos pontos altos do ciclo acontece ao final da tarde desse dia. Sob direção musical de Christian Schumann, a Orquestra Sinfónica do Porto CdM vai interpretar "J"accuse", uma obra incontornável do cinema mudo europeu, datada de 1919, da autoria do cineasta francês Abel Gance.

"Compor música para um filme tão intenso tem sempre uma margem de risco, mas o compositor Phillipe Schoeller conseguiu reforçar as imagens poderosas de terror e desolação", considera António José Pacheco, que destaca "a estreia nacional" da banda sonora.v