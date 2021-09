Uma casa renovada com velhos amigos convidados

Catarina Ferreira Hoje às 17:59 Facebook

Teatro Nacional de São João apresentou esta tarde a programação da próxima temporada. Shakespeare, Gil Vicente e Bernardo Santareno presentes

A nova temporada do Teatro Nacional São João (TNSJ) foi ontem anunciada e tem nove estreias, incluindo duas produções próprias, quatro espetáculos internacionais, um deles em estreia nacional, e 14 coproduções.



A rentrée traz a reabertura do edifício do TNSJ, agendada para 22 de outubro, com um colóquio internacional; uma exposição museográfica, "10 atos 100 anos", que retrata momentos marcantes do últimos século do edifício-sede do São João; a estreia de uma nova produção; e o lançamento de três volumes da coleção Cadernos do Centenário que, como explicou Pedro Sobrado, presidente do Conselho de Administração,"acaba aqui".



O TNSJ sofreu obras de remodelação, um investimento de 2,35 milhões de euros, provenientes do programa operacional Norte 2020. Outra das novidades é que, "pela primeira vez na história da sua existência, o TNSJ terá mais do que um mecenas. Além do BPI/Fundação La Caixa que renovou o apoio, a Bial passará a ser mecenas do TNSJ", anunciou o responsável.

Acrescentando que, " a pedido de várias famílias", esta verba será utilizada num ciclo dedicado à música erudita e de câmara, que terá lugar no Mosteiro de São Bento da Vitória.

Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, disse que era necessário olhar para a programação como um atlas em que se vão percorrendo diferentes caminhos, começando pelas produções próprias.

FESTA DE INAUGURAÇÃO

Para a estreia do novo palco, Nuno Cardoso escolheu uma produção da casa: "Lear", "sem o rei e sem afetações", explicou. Para remontar uma das peças mais polémicas de Shakespeare, por quem "Tolstói tinha um ódio profundo", optou por um elenco "quase residente" e por uma atriz cabo-verdiana, no âmbito dos acordos assinados com o Ministério da Cultura de Cabo Verde. A cenografia recorre a todo o material dispensado nas obras de remodelação.



A segunda produção própria será "Floresta de enganos", a última comédia da obra de Gil Vicente. Nuno Cardoso disse que, já que "aparentemente não consigo fazer comédias, acho muito bem que alguém as faça no TNSJ". A produção é encenada por João Pedro Vaz e estreia-se a 16 de março, estando em cena até 3 de abril.

Entre 9 e 19 de dezembro, o São João faz regressar "À espera de Godot", com encenação de Gabor Tompa, uma produção própria que se estreou em streaming a 7 de março e regressa agora presencialmente. No início de 2022, de 7 a 22 de janeiro, Nuno Cardoso volta a "O balcão" de Jean Genet, após a estreia em novembro de 2020.

O segundo caminho do atlas é o das coproduções, "uma toalha curta para uma mesa farta" que traz em novembro a estreia de "O pecado de João Agonia",de Bernardo Santareno (11 a 21), com encenação de João Cardoso, diretor da ASSéDIO. Em dezembro, de 1 a 4, chega "Porque é infinito", coprodução com direção artística de Victor Hugo Pontes e texto de Joana Craveiro. Já entre 16 e 19 de dezembro, o Teatro Carlos Alberto recebe "O começo perdido: Mixtape #1", com encenação de Pedro Martins Beja.

MEXE

A sexta edição do MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade passa pelo Teatro Carlos Alberto de 18 a 21 de setembro com "Paisajes para no colorear", da companhia chilena La Re-Sentida. O mês ficará ainda marcado pelo regresso do Teatro da Garagem com " Tartufo", dirigido por Carlos J. Pessoa, de 29 de setembro e 10 de outubro.

FIMP

Depois do MEXE, é a vez do Festival Internacional de Marionetas do Porto

(FIMP), com três espetáculos. A estreia de "O julgamento de Ubu", no dia 7 de outubro, com encenação de Nuno M. Cardoso, é um dos destaques. Assim como "Big bears cry too", apresentada pela primeira vez em Portugal, a 23 e 24 de outubro.

ESTREIAS

Pedro Penim traz "Pais e filhos" em fevereiro, e Sara Barros Leitão estreia um monólogo em março.