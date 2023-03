Uma dupla visita ao cinema espanhol

João Antunes Hoje às 22:12 Facebook

"As Águas", primeira obra de Elena López Riera, e "As Bestas", thriller de Rodrigo Sorogoyen que ganhou nove prémios Goya, estreiam esta quinta-feira nas salas.

Desde há alguns anos que o cinema espanhol vive um bom momento, com a produção regular de obras capazes de atrair simultaneamente apoio do público e reconhecimento crítico.

Terá sido por coincidência de planeamento de distribuidoras diferentes, mas não deixa de ser sintomático que cheguem esta quinta-feira às salas dois filmes espanhóis de qualidade, bem diferentes na sua génese, e que podem providenciar um excelente programa duplo de cinema espanhol.

Comecemos por "A Água". Descoberto na exigente Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, trata-se da primeira longa-metragem de Elena López Riera, rodada, como os seus filmes curtos, em Orihuela, na província de Alicante.

Aproveitando a lenda local que diz que de cada vez que o rio transborda uma mulher pode desaparecer, o filme centra-se na personagem de Ana, uma jovem de 17 anos que vive o seu primeiro amor, numa sociedade fechada e conservadora, e tem de fazer face a essa maldição que a rodeia.

A realizadora oferece uma visão feminina - ou feminista, como prefere afirmar - sobre a vida, dando voz a mulheres de várias gerações, em momentos em que o documentário de onde vem interrompe a ficção, mesclando ainda um realismo por vezes poético com a fantasia e a espiritualidade. Uma prometedora primeira obra, banhada pela luminosidade do trabalho da jovem Luna Pamiés.

Por seu lado, "As Bestas" é uma obra já de maturidade de Rodrigo Sorogoyen, avalizada antes de chegar até nós por nada menos do que nove Prémios Goya, entre os quais melhor filme e realização e pelo César de melhor filme estrangeiro. O drama acompanha um casal de franceses que se instala numa pequena comunidade galega, em busca de um recomeço de vida, vendo-se confrontado com forças adversas que os repelem.

Filme sobre a intolerância, a não aceitação do outro e a diferença, enfim sobre temas que a todos nos afligem, "As Bestas" é mais uma afirmação do gigantesco ator que é Denis Ménochet e um poderoso exemplo de um cinema que é capaz ao mesmo tempo de nos entreter e de nos questionar.