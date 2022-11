Uma "estreia regressada" de "Pátria", no Teatro Carlos Alberto

Bruna Pereira Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Tur apresenta esta quarta-feira, no Teatro Carlos Alberto, no Porto o monólogo "Pátria", um encontro de vontades do encenador com o dramaturgo brasileiro Bernardo Carvalho.

O romancista e dramaturgo brasileiro, Bernardo Carvalho, é o autor do monólogo "Pátria", que estreou em novembro de 2019. Exatamente três anos depois (por coincidência), o encenador Manuel Tur regressa com a peça, considerando que o espetáculo "morreu muito cedo na praia". "Pátria" é visto assim por Manuel Tur como uma "estreia regressada" ou um "regresso estreado".

PUB

Com a duração de uma hora e dez minutos, a história recai sobre um homem, interpretado por Pedro Almendra, que ficou preso durante cinco anos, por um crime que não cometeu (um atentado à bomba), num país estrangeiro e agora encontra-se a contar a sua história às paredes e às plantas do seu apartamento, mas não só. Um "estrangeiro", assim designado durante a narração, quis conhecer a sua história e ao bater-lhe à porta assume-se como filho dele.

"Os velhos costumam falar sozinhos, porque estão sozinhos. Se estou sozinho, já me posso considerar velho", é assim que a peça começa, vincando uma personagem atormentada.

É visível unicamente um homem de 'blazer' axadrezado em tom de bege, com os olhos sempre no chão e quase a arrastar os pés para andar. A única saída para o exterior é a janela, que tem uma visão para o apartamento da vizinha, a mesma que o denunciou à polícia pelo crime não cometido. Considera ter sofrido de preconceito por ser oriundo doutro país - a vizinha estranhou o seu comportamento por viver sozinho e ter costumes "exóticos".

O homem, ao longo da peça, diz-se e desdiz-se, levantando dúvidas em relação a tudo. Se a história que ele está a contar é sua, se ele é louco ou se faz de louco. "Nós nunca sabemos se este homem é um refugiado, se é um ator, se este estrangeiro que lhe veio bater à porta e lhe diz que é filho dele, é filho dele ou se na realidade ele é o próprio filho que foi visitado pelo pai", afirma o encenador Manuel Tur, ao JN.

É um ato contínuo dividido em sete episódios, surgindo em cada um mais dúvidas e outras histórias. A certa altura entende-se que " este homem pode ter usurpado a identidade de alguém para fugir do seu país", confessa Manuel Tur, que acrescenta que no fim fica tudo em aberto propositadamente.

"Há quem saia a achar que este homem está enlouquecido, há quem saia a achar que este homem é um ator que criou uma personagem, há quem saia a achar que este homem é um refugiado e que foi preso injustamente, e há quem saia a achar que este é o pai que olha pela janela e vê o filho que acabou de sair e há quem ache que este é o filho que vê o pai que acabou de sair, e todos os finais são abertos", acrescenta o encenador.

Um monólogo transformado por Bernardo Carvalho

Bernardo Carvalho foi desafiado por Manuel Tur a escrever sobre um homem só, do qual o escritor acabou por o transformar num homem louco. A sua história foi aproveitada de um rascunho que Bernardo escreveu nos anos 80. Manuel Tur revelou que se tratava da "história de um pai, que para salvar o filho o tinha deixado do outro lado do muro de Berlim. E quando passam uns anos e o muro cai, o pai, para não se ter que confrontar com o seu filho por o ter abandonado, finge-se de louco". Foi este o ponto de partida para surgir esta adaptação.

Manuel Tur já trabalha há 10 anos com o ator Pedro Almendra e achou que seria a pessoa ideal para fazer este papel: "É um prazer incrível dirigi-lo, porque não é um ator intérprete - Propõe, pensa, questiona".

O ator Pedro Almendra, que trabalha tanto em teatro como em televisão, explica ao JN como abraça este papel de uma personagem louca, transtornada, atormentada: "tento ser o mais fiel à minha ideia, daquilo que estas pessoas podem sofrer e estão a sofrer".

Sendo um monólogo, sem nenhuma pausa, com uma história muito complexa e cheia de repetições, o trabalho de Pedro torna-se mais difícil e complexo, não tendo apoio de outros colegas: "somos nós a lidar connosco e com os objetos, com a cena, com o texto, com a nossa memória e com a presença do público".

A peça conta com cenografia de Ana Gormicho e no desenho de luz com Cárin Geada. Já a música original, que acompanha o monólogo, é de João Hasselberg.

É uma coprodução da produtora de artes performativas e de artes urbanas e visuais 11Zero2 (criados pelos sócios Manuel Tur e o artista Daniel Eime), da companhia de teatro A Turma, da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e do Teatro Nacional São João.

"Pátria" estará em cena até domingo e contará com várias sessões.