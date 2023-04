"Uma estrutura como o gnration só faz sentido se for arrojada"

Ricardo Reis Costa Hoje às 10:21 Facebook

Espaço cultural que ocupou antigo quartel da GNR de Braga está a comemorar 10 anos de atividade. O diretor, Luís Fernandes, sublinha a "identidade forte" da programação. Open Day desenrola-se ao longo deste sábado.

Instalado no antigo quartel da GNR de Braga, o que deu o mote para o próprio nome, o gnration nasceu com o objetivo de ser disruptivo, arrojado e apresentar uma programação que fugisse dos cânones tradicionais e permitisse fazer emergir alguns nomes contemporâneos, sobretudo na música, na arte e na tecnologia. Uma década depois da abertura, o espaço cultural ultrapassou a fasquia dos mil eventos realizados e recebeu a presença de mais de 300 mil pessoas, num "crescimento paulatino e sustentado".

"Diria que foram 10 anos de construção de uma identidade e de uma relação com a própria comunidade, porque este projeto nasceu com a premissa de trabalhar uma área da programação cultural que não estava - e continua a não estar - tão presente nas dinâmicas do norte do país", explica ao JN o diretor artístico do espaço.

Luís Fernandes considera que a primeira década de trabalho foi um "período de afirmação" do gnration, que viveu o melhor ano em 2019, quando recebeu cerca de 65 mil pessoas, antes de ter fechado as portas temporariamente devido à Covid-19. "Estamos a recuperar o nosso público, que não se cinge à cidade de Braga, mas vem um pouco de toda a região norte, o que mostra que essa dinâmica de atração também foi algo que acrescentámos. Julgo que a nossa presença foi transformadora, quer na oferta, quer na promoção da criação", defende o responsável.

Sem prescindir da tal "identidade forte", mas também com capacidade de "absorver, ouvir e aprender com quem está à volta", Luís Fernandes recusa agir como "um cata-vento que anda ao sabor do que é imposto ou do que as modas ditam". "É importante que estruturas como a nossa sejam de facto arrojadas naquilo que se propõem fazer, porque só assim fazem sentido", diz.

Por isso, garante, a programação do gnration "não é feita por catálogo" e segue uma linha própria, que pretende sobretudo "estimular novas criações e apoiar novos artistas, por vezes desconhecidos do grande público", através de concertos, performances, exposições ou outros conteúdos. "Penso que é inegável que há um antes e um depois do surgimento do gnration, que ocupou um lugar que não existia trazendo para a cidade algumas práticas contemporâneas que faltavam no ecossistema cultural da região", frisa o diretor, que exerce funções desde 2014.

"Plasticidade" do espaço

O facto de o edifício do gnration ser "tudo menos convencional" é, segundo Luís Fernandes, "determinante" para regular a programação do espaço, que tem "grande plasticidade". "Há limitações no edifício que quase definem e regulam a lógica programática", admite o diretor, que prefere olhar para essa realidade como "uma oportunidade e não como um problema".

"O que fazemos é tirar partido da tipologia do edifício e construir uma narrativa programática à volta dessa mesma lógica. É por isso que este espaço acolhe muitas residências artísticas, porque temos muitas salas que podemos usar para trabalho contínuo e quartos onde os artistas podem ficar e passar períodos mais longos a criar", exemplifica.

Articulação com Theatro Circo

Desde 2020 que a gestão do gnration é assumida pela empresa municipal do Theatro Circo, o que faz com que os dois principais equipamentos culturais da cidade de Braga estejam integrados na mesma "estrutura mãe" e trabalhem em "complementaridade". "A génese dos dois espaços impõe lógicas que são, à partida, diferentes e que desde logo determinam que não haja uma sobreposição de ideias", refere Luís Fernandes.

O diretor artístico do gnration realça a existência de uma "relação de proximidade", que permite "ir afinando diferentes estratégias", para que ambos "cumpram a sua missão" e tenham a "capacidade de atrair públicos". "A relação com a comunidade nunca é um dado adquirido, é sempre um trabalho em continuidade", frisa o programador.

Open Day para chamar o público

O gnration recebe este sábado, a partir das 10 horas, o já habitual "open day", que integra um conjunto de várias atividades, todas de acesso gratuito, que se estenderá até às três da manhã do dia seguinte.

"A nossa intenção é trazer as pessoas, simbolizando aquilo que fazemos ao longo do ano, através de concertos, instalações, atividades de serviço educativo e visitas orientadas", explica o diretor artístico, Luís Fernandes, para quem a iniciativa pretende também "desmistificar a ideia de um certo elitismo" em relação aos conteúdos.

Em termos musicais, destaque para Panda Bear & Sonic Boom, que vão dar a conhecer o disco de estreia, Reset. O dia integrará ainda concertos dos portugueses Bandua e do trio Arsenal Mikebe, vindo de Campala, no Uganda.

Estará também disponível uma estação experimental da Escola de Desenho Inconvencional - pensada para os mais novos - e um conjunto de visitas orientadas ao programa expositivo do gnration, que neste dia inaugura "Cascade", do artista espanhol Marc Vilanova.