Uma faceta (quase) oculta de Federico Fellini

Patente na Casa das Artes de Famalicão, a exposição "Federico Fellini - Il maestro" dá a conhecer a obra gráfica do cineasta italiano. São cartazes, desenhos e cartoons que mostram uma dimensão pouco divulgada de Fellini.

Muito antes de ser considerado um dos nomes incontornáveis da sétima arte, Federico Fellini entregou-se ao desenho com a paixão que costumava aplicar em tudo quanto se envolvia.

Desenhador, caricaturista e cartoonista, filtrava a realidade com o seu olhar, sempre desmedido e generoso.

Quando o cinema se impôs no seu percurso, nem aí o desenho ficou para trás. Em vez de ganha pão, passou a ser uma terapia com a qual procurava abstrair-se do mundo à sua volta.

Mas o ato de desenhar tinha também uma função prática, ao servir como componente fundamental do seu processo criativo.

O seu traço largo como desenhador ajudava-o a visualizar o guarda-roupa, os cenários, a iluminação ou até as características dos intérpretes, fazendo com que a sua equipa técnica pudesse aceder com mais facilidade ao que pretendia para as filmagens.

É essa dimensão menos conhecida de Fellini que está em evidência na exposição patente ao público até final do mês de março no foyer da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

"Federico Fellini - Il Maestro"

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

Até 31 de março