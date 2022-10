Uma Frida Kahlo imersiva para ver em Lisboa

JN Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A exposição "Frida Kahlo, a Biografia Imersiva" abriu esta quinta ao público, no Reservatório da Mãe D"Água das Amoreiras, em Lisboa, com o objetivo de celebrar o percurso e vida da artista. Pode ser visitada até 9 de de abril de 2023.

Assumindo-se como uma experiência multisensorial, a exposição combina ambientes físicos e digitais, recorrendo também a um espetáculo multimédia 360º, animações holográficas, experiências de realidade virtual e "video mapping".

A mostra divide-se por dois momentos: um percurso que conta com "fotografias históricas e filmes originais", da artista, sendo também possível a criação de um modelo personalizado da Frida Kahlo, através da realidade virtual e uma imersão 360º pelos episódios "mais marcantes do seu percurso".

PUB

"Mais do que observar, é possível experienciar, com todos os sentidos, o percurso, as vivências e a cultura daquela que foi uma mulher à frente do seu tempo, e cuja influência e exemplo transcendem gerações", afirma Edoardo Canessa, Produtor Executivo da Immersivus.

Pode ser visitada entre as 17 e as 20 horas, de terça-feira a quinta-feira, e entre as 17 e as 20.30 horas, de sexta-feira a domingo.

Até 2 de novembro poderá também contar com descontos especiais.

Mostra pode ser visitada até abril do próximo ano Foto: Direitos reservados

"Frida Kahlo, a Briografia Imersiva" resulta da parceria entre a Immersivus, o ateliê OCUBO, a Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona, o estúdio criativo Layers of Reality e a Feve.

Para além da exposição, a homenagem a Frida Kahlo estende-se a uma feira mexicana, que irá decorrer nos jardins do Reservatório da Mãe D"Água, até 2 de novembro. Esta particular data, justifica-se pela celebração do Dia de Los Muertos, no México, que influenciou parte da obra da artista. A feira contará com pinturas faciais, atuações de Mariachis e trajes tradicionais.