Uma história de amor nas montanhas alpinas

Uma das últimas estreias do ano que agora findou, "Um pedaço de céu", do cineasta suíço Michael Koch, é também uma das propostas mais estimulantes que nos chegaram em 20202.

Potenciado por diversas formas de expressão linguística, em função dos diversos cantões em que o país se divide, e pelas suas respetivas tradições culturais e heranças fílmicas, o cinema suíço retoma gradualmente o lugar que já foi o seu no panorama do cinema europeu de autor.

Exemplo recente é o de "Um pedaço de céu", uma das últimas estreias cinematográficas do ano mas que se coloca, sem qualquer favor, como um dos grandes títulos que passaram pelas nossas salas no ano de 2022.

O filme, que recebeu uma menção honrosa do júri internacional da última edição do Festival de Berlim e é o pré-candidato suíço ao Oscar de Melhor Filme Internacional, leva a assinatura de Michael Koch, um suíço de expressão alemã com um passado como ator e que dirige aqui a sua segunda longa-metragem, depois de "Marija" ter passado por Locarno.

Curiosamente, o filme é falado num dialeto do local onde foi filmado, numa aldeia remota dos Alpes. É aliás desse dialeto o título original do filme, traduzido literalmente como "Três Invernos", sendo "Um Pedaço do Céu", como nos chega agora, a tradução também à letra do titulo internacional.

É então ao longo de três invernos que decorre a história do filme, que tem como personagem central Anna, uma empregada de restaurante de uma pequena localidade na montanha. É aí que conhece Marco, por quem se apaixona. Mas a sua felicidade não dura muito. Após o casamento, Marco é diagnosticado com um tumor no cérebro, começa a comportar-se de forma estranha e Anna tem de lutar para preservar um amor que acredita poder superar até mesmo a morte.

Com um trabalho notável com os corpos e os rostos de não atores, que transforma em impressionantes personagens de cinema e muito influenciado, na composição de cada plano, pela fotografia e pela pintura, Michael Koch oferece-nos uma obra em tons de tragédia grega a que nem faltam um grupo coral a aparecer várias vezes na imagem, em apontamentos musicais que funcionam como uma espécie de passagem ao ato seguinte. Uma experiência estética, sensorial e espiritual, que nos recorda que o cinema está bem vivo.