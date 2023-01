Uma história real entre duas guerras

F. Cleto e Pina Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Chega à BD a biografia de Albert Eistein, o pacifista por detrás da bomba atómica.

Se é o nome de Albert Einstein que surge na capa deste díptico editado pela Gradiva, a verdade é que ele traça a sua biografia em paralelo com a de um dos seus grandes amigos, o químico Fritz Haber.

Dois homens, dois prémios Nobel, com uma relação próxima, mas tumultuosa, que expõe uma interessante dualidade: um deles, Haber, o nacionalista germanófilo que não se importa de pôr as suas descobertas, no caso o amoníaco que daria origem ao gás mostarda, que provocou tantos massacres nas trincheiras, ao serviço dos militares alemães na Primeira Grande Guerra; o outro, o pacifista convicto, Einstein, ciente da importância da descoberta da teoria da relatividade e da sua influência, mas temeroso do uso bélico - a construção da bomba atómica - que poderia advir dela.

PUB

No final, ambos entregaram aos militares as suas descobertas científicas pela mesma razão: o fim das guerras; um por convicção, outro por não ver outra solução. O resultado? O mesmo: milhares, milhões de mortos... Este antagonismo e as certezas de um e as dúvidas e remorsos do outro, contribui para os humanizar e aproximar do leitor.

De novo em voga, este tipo de obras de caráter histórico, tem tudo para agradar àqueles que gostam de banda desenhada. A chamada de um argumentista com provas dadas, como Corbeyran, garante a fluidez do relato e uma verdadeira abordagem em BD. Por outro lado, "As guerras de Albert Einstein" tem também tudo para agradar a quem procura biografias ou narrativas históricas de leitura mais ligeira, sem que se perca a credibilidade e a solidez garantidos pela pesquisa rigorosa que esteve na sua base.

Graficamente a narrativa funciona muito bem, com uma divisão da prancha mais tradicional desfeita, muitas vezes, pelas vinhetas de grande dimensão para cenas de conjunto, ou pormenores relevantes que ajudam a dar ao relato outro dinamismo e permitem ao leitor espraiar o olhar pelo desenho, enquanto a História decorre em fundo.

Essas cenas de conjunto tanto podem levar-nos a Zurique ou a Berlim, como podem mergulhar-nos nas mais chocantes e violentas consequências trágicas da aplicação da ciência aos objetivos militares, transubstanciada em campos a perder de vista pejados de cadáveres e destruição.