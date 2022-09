Uma imensa multidão aos pés dos Artic Monkeys

A juventude compareceu em peso ao segundo dia do MEO Kalorama para ver Artic Monkeys. Esgotaram os bilhetes diários e também os passes de três dias. Mais de 40 mil pessoas no recinto tiveram o que queriam - um grande concerto dos ingleses - e o que não queriam - filas para tudo e mais alguma coisa.

O bombo e a tarola de "Do I Wanna Know" soaram exatamente às 23 horas e levaram ao delírio as 40 mil pessoas que estavam no parque da Bela Vista. Uma hora e 20 minutos e 21 temas depois, Alex Turner perguntava "R U Mine?". A resposta era simples: Somos. Somos teus hoje, amanhã e depois; pelo menos enquanto continuarem a tocar assim.

No concerto mais aguardado da noite e que esgotou a lotação do MEO Kalorama, os Arctic Monkeys fizeram o alinhamento espectável, com muitas músicas antigas, conhecidas e já testadas. Apenas tocaram uma do novo disco, "Car", com saída agendada para 21 outubro. A fórmula não tinha como falhar e não falhou. Alturas houve em que havia tantos telemóveis no ar que quase parecia dia. E não é agradável, diga-se.