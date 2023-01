Uma interminável sucessão de dias

F. Cleto e Pina Hoje às 17:25 Facebook

Já está no mercado o 2.º volume em BD de "A velha guarda", enquanto não estreia a sequela do filme com Charlize Theron.

Enquanto se aguarda pela sequela do filme "A velha guarda", que a Netflix mostrará este ano, a G. Floy edita em português "Força multiplicada", o segundo volume da BD que originou o filme protagonizado por Charlize Theron.

O conceito base desta obra criada por Greg Rucka é fácil de explicar: existem no nosso planeta pessoas imortais. Ou quase. Podem ser esfaqueadas, baleadas, explodidas ou sofrer qualquer outro tipo de ataque, que possuem a capacidade de se reconstituir e recuperar. Esse poder vai-se deteriorando com o tempo e um dia, passadas dezenas, centenas ou milhares de anos, acabarão por não conseguir ressuscitar.

Esta premissa permitiu a Rucka, e ao desenhador Leandro Fernández, criarem uma série de ação explosiva e espetacular, extremamente dinâmica e com adrenalina a sair por todos os poros. O filme dirigido por Gina Prince-Bythewood conseguiu transpor para o ecrã o ritmo vibrante do original e recriar algumas das cenas mais marcantes, mas "Força multiplicada", pelos níveis de violência e destruição atingidos, promete levantar dificuldades aos técnicos de efeitos especiais.

Este segundo volume, centrado no combate a uma rede de tráfico humano, fica também marcado pelo aparecimento de Noriko que, no seguimento de um naufrágio, passou os últimos cinco séculos no fundo do mar a ressuscitar e a afogar-se num interminável ciclo sem fim. Revoltada por se sentir abandonada por Andy, que estava com ela na altura da tragédia, vem disposta a fazê-la pagar pelo que aconteceu.

A par dos vibrantes excessos visuais que fazem dela uma excelente banda desenhada de aventura e acção de contornos fantásticos, mais uma vez "A velha guarda" vem questionar temáticas como a vida e a morte e a solidão associada à imortalidade, quando desaparecem todos aqueles que num determinado momento amaram e foram amados e/ou importantes, levados pela voragem do tempo.

E também o que fazer com essa imortalidade. Visitar lugares, acumular conhecimento, ajudar pessoas, trabalhar pelo bem comum podem ser algumas respostas positivas - que poderão sempre ter o oposto em negativo -, mas mesmo isto pode acabar por parecer inútil e vazio quando a sucessão de dias não tem fim.v