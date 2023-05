Uma janela aberta para a história da vida dos Da Weasel

Patrícia Naves Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Em julho de 2022, com uma pandemia controlada, um concerto há muito adiado reuniu pais, filhos, amigos, namorados e ex-namorados num momento único, por todas as características, da mística à ânsia, que se acumularam.

Sobre a data histórica do Alive 22 - o regresso aos palcos dos Da Weasel 12 anos após o seu final e perante 55 mil pessoas -, conta Carlão, na biografia do grupo agora lançada, como encontrou depois no autocarro um rapaz que lhe contou que durante o espetáculo ligara à ex-namorada num tema, para descobrir que ela estava a fazer exatamente o mesmo: era a canção deles.

Esta é uma de muitas - são centenas - janelas que se abrem à vida e história dos Da Weasel na sua biografia. "Uma página de história", da jornalista Ana Ventura, acompanha o percurso da banda desde a génese em Almada, quando dois irmãos, João e Carlos Nobre (ou Jay e Pacman/Carlão) começavam a tocar e a criar as bases do que seria um dos maiores grupos e cultos musicais de sempre em Portugal.