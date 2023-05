Uma meta maldita e 101 horas consecutivas de perseguição

Mariana Albuquerque Hoje às 17:02 Facebook

Nova série documental da Netflix traz depoimentos inéditos de quem viveu o ataque terrorista à maratona de Boston em 2013.

Tão impressionante como o atentado propriamente dito, que resultou em três mortos e 260 feridos, é a estupefação no rosto de quem conhecia os irmãos Tsarnaev. Não era possível serem eles. Se recuarmos 10 anos, a abril de 2013, ainda se agarram à nossa memória as imagens daquela meta maldita, na maratona de Boston, onde os irmãos de origem chechena plantaram duas bombas.

Um feriado especial, o "dia dos patriotas", transformado em caos e carnificina. As 100 horas que se seguiram até à identificação e captura dos suspeitos surgem retratadas na minissérie documental "Caça ao homem:

O atentado na maratona de Boston", que estreou em meados de abril na Netflix. Três episódios com relatos exclusivos de polícias, atletas, espectadores e jornalistas que seguiram de perto o mais angustiante ataque registado em Massachusetts, nos EUA.

Logo nos primeiros segundos, um soco no estômago: o depoimento de Billy Evans, polícia de Boston durante 38 anos. "Aprendi muitas lições, mas a mais importante foi que quando as pessoas querem magoar outras, arranjam forma de o fazer". Impossível, aqui, não recordar a mochila armadilhada colocada atrás de Martin Richard, a vítima mortal mais jovem do ataque - oito anos.

Mas para lá do horror das perdas, das amputações e do sofrimento, o documentário coloca-nos na perspetiva de quem investiga um caso assim. Numa maratona com milhares de pessoas, que se estende por 42 kms, de Hopkinton a Boston, por onde começar? Sem qualquer pista e sem suspeitos, como é que as autoridades chegaram a Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev? Interessante também perceber os elementos de discórdia que foram surgindo entre eles, nomeadamente em relação à divulgação das fotografias dos irmãos.

Outro dado curioso é a importância que o jovem chinês, feito refém pelos suspeitos, durante 90 minutos teve para o fim do pesadelo de Boston.

Uma década depois, é com o olhar perdido que Danny Meng recorda "o momento" da decisão. Ficar ou fugir? "Que se lixe, vou fugir!", contou. E mudou o rumo da história.