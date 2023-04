Uma mulher repleta de fascínio pelo Mundo

Mariana Soares Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O mês de maio no Batalha Centro de Cinema começa com a exibição do documentário "Suzanne Daveau", de Luísa Homem.

A longa-metragem tem como figura central a quase centenária geógrafa Suzanne Daveau, a sua vida e a forma como trabalha, num registo que acompanha esta aventureira mulher completamente fascinada pelo mundo que a rodeia.

Através de entrevistas, fotografias de arquivo e filmes caseiros, Luísa Homem percorre toda a história da investigadora franco-portuguesa nascida em 1925, passando por aspetos da sua formação e vida profissional, como os seus anos enquanto estudante durante a Segunda Guerra Mundial e as suas pesquisas de campo em África e Portugal, assim como a sua vida pessoal: os amores, a família, e reflexões sobre feminismo e modernidade.

PUB

A sessão terá lugar na sala 2 do Batalha Centro de Cinema às 15.15 horas de quarta feira, seguindo-se uma conversa com a realizadora desta obra e com a também cineasta Marta Mendes.

Os bilhetes têm um custo unitário de cinco euros.

O ciclo promovido pelo Batalha sobre a obra de Luísa Homem começou a 14 de abril e termina a 13 de maio.

Batalha Centro cinema

Praça da Batalha, 47, Porto