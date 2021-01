Uma obra com lições sobre a solidão

Catarina Ferreira Hoje às 19:02 Facebook

Há pessoas que desarmam pela honestidade. Não por uma grosseria disfarçada de frontalidade, antes por uma verdade que não joga com os códigos sociais impostos. Esta é a premissa pela qual há que partir à descoberta do "O diário do Homem Mau", de Leonor Paiva Watson.

"A história do Homem Mau foi crescendo ao longo dos anos, nas minhas reflexões sobre o Mundo. A dado momento, passo por uma grande tragédia, a morte de uma pessoa muito próxima, começo a sofrer insónias e decido escrever, pôr cá fora, a história deste homem que andava às voltas em mim" conta a autora ao JN. "Comecei por escrever alguns capítulos, que apresentei num blogue, mas para mim a história já tinha um princípio, meio e fim."

"Depois de ter enviado a história a várias editoras, e de todas me terem respondido que lhes agradava mas não ter acontecido nada, decidi partir, em 2018, para uma edição de autor, apoiada por duas plataformas online americanas", prossegue Leonor Paiva Watson. "O livro foi vendido na Apple, na Barnes & Noble e na Amazon, por exemplo. Em 2020 surgiu a oportunidade de ter a chancela da Chiado Books e assim aconteceu. Tenho o livro à venda em todas as livrarias, da Bertrand à Fnac, e até na Esperança, no Funchal, uma das mais antigas do Mundo."

Este Homem Mau está magoado e decide partir para um confinamento. Através do seu diário, ao leitor é permitido espreitar o que pensa ele sobre o Mundo, dando também acesso às gavetas do seu passado e a um presente cheio de peripécias. Com o distanciamento possível, a escritora lembra alguns dos temores do protagonista sobre, por exemplo, a solidão do homem comum, que perde a crença nas instituições e tem a tentação de colocar no poder ratos. Estes receios, refere a autora, tornam-se demasiado reais com a ascensão da extrema-direita e da possibilidade de uma ditadura.

"Quando estamos sós cometemos erros, e o homem comum está muito só." O Homem Mau, "que gosta de homens bons, apesar do seu pessimismo convicto", vai sendo ao longo da obra confrontado com vários dilemas. O livro acaba por ter um pendor filosófico, especialmente nas interações entre a personagem central e o Pequeno Perguntante, personagem cujos questionamentos prosaicos o põem em causa.

A obra é uma constante dialética entre o Eu e o Nós, entre o Eu e o Mundo. Mas aqui, nesta relação com o Pequeno Perguntante, que é uma criança, é onde ele encontra a redenção. Escudado nas suas raízes, de "pés na terra e cabeça no céu", este Homem, confinado no campo e acompanhado pelos seus livros e escritores e filósofos, reencontra o lado genuíno da vida.

O livro é, mas também não é, uma história de amor. Não se trata de um drama existencialista, mas não deixa de o ser. Não é um diagrama de um certo Portugal, a Norte e a Sul, mas é um interessante retrato sociológico. O livro é tudo o que se precisa neste momento, "pés na terra e cabeça no céu", e com uma dose de sarcasmo capaz de arrancar uma gargalhada mesmo nos momentos mais cruéis.

Leonor Paiva Watson, que foi jornalista do "Jornal de Notícias" durante 20 anos, profissão pela qual nutre "uma grande paixão e um grande amor", diz ter a necessidade de escrever "além de reportar factos", e está a preparar um novo livro sobre a memória. Os leitores podem interagir com a escritora na página do Facebook, onde há vários vídeos e podcasts sobre "O diário do Homem Mau".