Uma outra noite com Jean-Louis Trintignant

João Antunes Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Rever "Uma noite em casa de Maud" é bela homenagem à memória do ator recentemente falecido.

Terceiro Conto Moral da primeira série de Éric Rohmer, "A minha noite em casa de Maud", estreado em 1969, apanha Jean-Louis Trintignant já como uma das estrelas do cinema francês, vindo de outros encontros amorosos na tela, com Bardot em "E Deus criou a mulher" ou Anouk Aimée de "Um homem e uma mulher".

Devo ter visto "A minha noite..." alguns anos depois, mas ainda adolescente. Muito cedo? No momento certo? De qualquer forma, o encontro com o universo de Rohmer passou a ser da ordem do religioso. E Trintignant era eu, em todos os papéis. Não como manifestação de narcisismo mas naquela projeção pessoal que existe sempre que nos identificamos endemicamente com alguém do outro lado da tela - como Trintignant a falar de amor (ou a fazê-lo) com as mulheres da sua vida cinematográfica.

Jean-Louis Trintignant, desaparecido há dias, aos 91 anos, é fácil e nada original dizê-lo, foi um dos maiores. Precisamente porque pertence àquela classe de atores, como o seu colega Michel Piccoli, que parece sempre igual a si próprio sendo sempre diferente. Cola-se às personagens de forma camaleónica, parece que o estamos a ver pela primeira vez, apesar de já o conhecermos de tantos, tantos filmes.

"A minha noite..." tem uma semelhança com "A mãe e a puta", que veremos em sala dentro de duas semanas. O título pode ser enganador, nada há de explicitamente erótico em nenhum dos filmes, apesar das cenas de cama. Mas é o gosto pela palavra, o desejo, pois, que percorre os filmes de Rohmer e de Jean Eustache.

O filme de Rohmer é um tratado de mise-en-scène e de vida, na sua eterna discussão sobre a filosofia dos encontros amorosos, entre o misticismo religioso e o rigor matemático. É essa aliás a beleza do cinema de Rohmer, aqui expresso ainda num momento de juventude, que nunca perderia aliás. E quando se cruza com Trintignant, além de François Fabian e da muito jovem Marie-Christine Barrault, o resultado só poderia ser um momento de prazer, de existência e de cinema, como é "A minha noite em casa de Maud".

A minha noite em casa de Maud

Éric Rohmer

Filmin