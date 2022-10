Uma performance para fazer jus à vida de Aires Torres

Marta Lima Hoje às 17:22 Facebook

A obra do poeta Aires Torres (1893-1979) é o foco da performance "Inquietação com as voltas do mundo", que pode ser vista no Armazém 22, em Vila Nova de Gaia, nesta quarta e quinta-feira, às 21.30 horas, pela companhia de dança Esquiva.

Os poemas de Aires Torres, escondidos durante anos, chegam-nos através de um conjunto de áreas, que vão desde o cinema e passam pela música ou teatro, procurando captar a sua essência, marcada pela agitação e espírito revolucionário.

Ao longo da vida, Aires Torres participou em diversos momentos marcantes da História , como a implantação da república ou a Primeira Guerra Mundial. O também militar tinha em si uma inquietação com a realidade da época, o que sempre tentou espelhar nas suas obras.

O trabalho da Esquiva Companhia de Dança tem na sua génese um cruzamento das diversas artes nas suas atuações. A instituição tem como objetivos a criação, formação e a investigação na área da dança e da performance, sem colocar de lado a reflexão sobre os tempos atuais.