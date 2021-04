Uma rave às 10 da manhã

Catarina Ferreira Hoje às 19:27 Facebook

O primeiro workshop do Festival DDD aconteceu esta quarta-feira de manhã. Porque há experiências que só podem ser contadas se forem vividas, fizemos o workshop do coletivo (La) Horde - Ballet National de Marseille para contar como foi.

Depois da estreia de "Room with a view", na inauguração digital do DDD, uma bailarina da companhia, a espanhola Elena Valls Garcia, reuniu-se com 25 bailarinos para ministrar uma masterclass com base no repertório da peça de terça-feira à noite.

A participação foi gratuita e aconteceu por Zoom. Houve interessados que não puderam assistir. Num ano pandémico, e com esta qualidade, era expectável a procura. Houve participantes do Porto, das cidades limítrofes, mas também do Brasil, de Espanha e de Glasgow.

Uma das participantes, com 43 anos, estava preocupada por ser a mais velha de um grupo bastante jovem. Mas a formadora descansou-a: na companhia há uma bailarina com 45 anos e ainda está em pleno desempenho.

Um dos efeitos da pandemia é o de entrarmos em casa das pessoas sem sermos convidados. A grande maioria dos participantes estava na própria casa ou em casa de familiares. Uma das bailarinas estava em casa da avó, no seu apartamento não tinha espaço. Alguns, com mais sorte, conseguiram estar em estúdios de dança, com linóleo e chão preparado para esta prática.

A própria formadora, que estava em casa, em França, fez a formação no quarto, já que está confinada. Entre risos, disse que tentaria manter a sanidade e a boa relação de vizinhança, pelo que evitaria fazer grandes saltos. Mas nem por isso foi menos desafiante. Depois do aquecimento e da prospeção inicial, em que tentou criar proximidade com os participantes, passou para a exploração dos estados de espírito e para a forma como eles podem contaminar a qualidade do movimento.

"Vocês são fantásticos", exclamou várias vezes durante a sessão em inglês. Trabalhou diferentes intensidades, níveis e velocidades e depois passou para a "dança", como lhe chamou. Em frases de oito tempos, Elena Valls Garcia foi desmontando a coreografia da cena da rave, presente no espetáculo "Room with a view" e, num gesto de grande generosidade, foi dando dicas sobre diferentes aspetos de cada um dos bailarinos.

Apesar de estarmos a experimentar a versão mais simples, e de estar toda a gente sincronizada e não no cânone da coreografia original, eram cómicas e claras as orientações: "Vocês são uns mauzões"; "Vocês são os mais cool na pista de dança". E assim se formou uma espécie de rave matinal, com 25 pessoas em diferentes geografias a vibrarem ao som do DJ Rone.

"Na próxima vez temos de estar todos os juntos", disse Elena. Apesar de todas as desvantagens do online, fazer alguma coisa é muito melhor do que não fazer nada. O próximo workshop do DDD é domingo, dia 25 de abril, com a francesa Mathilde Monnier. É uma oportunidade imperdível.