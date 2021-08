Uma semana inteira "e o Mundo todo" a toque de piano

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:15 Facebook

Sexta edição do Porto Pianofest traz concertos de mestres e jovens promessas ao Porto, Gaia e Famalicão.

"Reforçar o Porto como destino cultural de excelência, democratizar o acesso à música erudita e servir de recurso à comunidade musical, contribuindo para estancar a fuga de cérebros do país." É esta a missão do Porto Pianofest segundo o fundador e diretor, o pianista Nuno Marques. Na sexta edição, o certame, coproduzido pela Câmara Municipal do Porto, apresenta 12 concertos grátis ou a preço simbólico em salas do Porto, Gaia e Famalicão, entre hoje e 8 de agosto.

Será o regresso dos espetáculos presenciais, depois de um ano em que a pandemia remeteu as atuações para formatos de live streaming. A componente virtual mantém-se nesta edição, com todos os concertos a serem reproduzidos online na página do evento. Que será dividido em duas partes, "uma visível e outra invisível", explica o diretor.