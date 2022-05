Uma testemunha do outro lado da rua

F. Cleto e Pina Hoje às 15:03 Facebook

Série da Netflix revela Indiscrições através da janela, num thriller intenso e estimulante protagonizado por Kristin Bell

Comecemos pelo título, certamente um dos mais longos no historial das séries de televisão, longo, intrigante e a necessitar de uma pausa no sítio certo para se tornar compreensível: "The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window".

Depois, vem a história, que incontornavelmente evoca o lendário "Janela Indiscreta" ("Rear Window, de 1954), de Alfred Hitchcok. Só que agora, em lugar do fleumático James Stewart com a perna engessada, temos uma convincente Kristin Bell no papel de Anna, uma mulher a quem a morte da filha pequena, transtornou completamente. A espiral de auto-destruição em que mergulhou, fê-la perder a vida de sucesso enquanto pintora, levou o marido a afastar-se e a deixá-la sozinha num casarão (a 'house across the street'), fazendo das suas 24 horas diárias uma libação constante de vinho e comprimidos, indiferente a tudo, sentada num cadeirão, a olhar pela janela, para a casa em frente.

A chegada de novos inquilinos, um homem interessante, com uma filha da idade que a sua teria, acende nela uma centelha que acreditava perdida e leva-a até a voltar a pintar. Mas uma noite, já depois de ter travado conhecimento com os novos vizinhos, de novo no cadeirão, a beber, assiste a (o que parece) um homicídio na habitação do outro lado da rua. Sai de casa para tentar ajudar a vítima, mas a chuva torrencial que cai - tal como no dia em que a filha faleceu - paralisa-a a meio-caminho, impedindo-a de chegar ao seu destino. Chamada a polícia, nada é descoberto e a idoneidade da protagonista começa a ser questionada pelas amigas, o novo vizinho e as próprias autoridades.

Inevitavelmente, alguém é assassinado - outra vez? - e Anna acaba como principal suspeita. Sozinha, questionando as próprias ações quando sob efeito do álcool, vê-se arrastada num turbilhão de emoções e descrença - que afeta também o espectador.

Ao longo de oito episódios intensos, ainda haverá algumas surpresas antes do desfecho final, completamente inesperado e até algo deslocado do registo global da história, mas não o suficiente para justificar que se passe ao lado desta intrigante história.

"The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window"

De Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf

Netflix