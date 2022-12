Uma viagem ao interior de um regime totalitário

João Antunes Hoje às 15:51 Facebook

"Dau, Natasha" é um projeto radical de cinema, criado no âmbito de um projeto multimédia mais vasto, para ver agora em casa, na plataforma Filmin.

Pode não ser a proposta mais politicamente correta para o dia de Natal, mas para quem é "do contra" ou simplesmente gosta de bom cinema, "Dau, Natasha" é seguramente das experiências mais radicais e provocatórias que alguma vez se viu - com todas estas palavras bem medidas. O filme teve uma sessão única no Cinema Fernando Lopes, situado na Universidade Lusófona, em Lisboa, e está já disponível na plataforma Filmin. Para quem tenha coragem de o ver, hoje ou outro dia qualquer.

O filme, realizado pela dupla russa composta por Ilya Khrzhanovskyi e Jekaterina Oertel, faz parte de um projeto multimédia já com cerca de uma dezena de anos e que se espalha por várias áreas artísticas, envolvendo centenas de participantes que viveram num cenário de doze mil metros quadrados, gerando cerca de 700 horas de material filmado.

"Dau, Natasha" faz-nos recuar à União Soviética estalinista, centrando-se na mulher que dirige o bar-cantina de um centro de estudos científicos, em plena década de 1950. A chegada de um cientista francês vai desencadear uma sucessão de acontecimentos que refletem o pior que o regime totalitário da época representava.

Brutal é um adjetivo que se aplica na perfeição a "Dau, Natasha", no sentido da sua excelência estética e da forma como aborda o tema. O filme venceria aliás o Urso de Prata de Berlim para a Contribuição Artística, premiando o trabalho do veterano diretor de fotografia Jurgen Jurges, um autor cuja obra vai de Rainer Werner Fassbinder a Michael Haneke, passando por Wim Wenders, Helma Sanders ou Robert Van Ackeren, e que se dedicou d corpo e alma a todo este projeto de Khrzhanovskyi e Oertel.

Mas, além do notável trabalho de câmara, o filme destaca-se pela radicalidade narrativa e pelo trabalho dos não atores para aqui convocados, e que suportam sequências brutais e explícitas de tortura física e psicológica e de sexualidade. Uma forma de abordar o impacto sobre o indivíduo de um regime totalitário - este como outro qualquer. Há mais episódios do projeto "Dau", em formato de filme, alguns com várias horas de duração, mas também de série televisiva. Fica-se à espera da sua chegada até nós.

"Dau, Natasha"

lya Khrzhanovskyi e Jekaterina Oerte

2020

Filmin