Uma viagem sensual ao desconhecido com Chrystabell

Cantora cúmplice de David Lynch, apresenta esta sexta-feira o álbum "Midnight Star" na Casa das Artes, Arcos de Valdevez, e no próximo sábado no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa.

Artista poliédrica, com trabalho na música, no cinema e na moda, alguns chamam-lhe "musa de David Lynch" pela sua participação na terceira temporada da série "Twin Peaks", onde interpretou a agente do FBI Tammy Preston e, sobretudo, pelos discos que assinou com o realizador de "Mulholland drive" - "This train" (2011) e "Somewhere in nowhere" (2016). Chrystabell conversou com o JN sobre o recente álbum concetual "Midnight Star", que definiu como "banda sonora para uma série glamo-futurista que nunca existiu" e que é a estrela dos seus espetáculos em Portugal.

Em "Midnight Star" cada canção corresponde a um episódio na jornada de uma heroína. Qual o objetivo da sua gesta e que desafios enfrenta?