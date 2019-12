Rino Lupo e uma vida dedicada ao cinema

João Antunes Hoje às 17:27 Facebook

Documentário "Lupo" será emitido, esta quinta-feira, na RTP 2

Na década de 1920 o cinema português viveu uma das suas raras investidas industriais, com particular destaque para a portuense Invicta Filmes.

Um dos estrangeiros a trabalhar para a companhia, o italiano Rino Lupo, realizador de "Mulheres da Beira", chegou a Portugal com experiência em Itália, França, Alemanha e Rússia, e criou entre nós uma empresa própria, abriu uma escola de cinema e deu pela primeira vez trabalho a Manoel de Oliveira, como ator secundário em "Fátima Milagrosa".

Depois de experiências menos conseguidas e do advento do sonoro, volta a Itália, passa pela Alemanha mas nunca mais realizaria um filme, aparecendo em produções menores como ator.

É a história aventurosa desta misteriosa personagem, com direito a várias páginas nas histórias do cinema português, que o jovem cineasta Pedro Lino traça no documentário "Lupo", emitido hoje à noite na RTP 2 (23.15 horas) depois de passagem pelas salas de cinema.

Um relato com uma narrativa muito livre e dinâmica, que recolhe fotos e excertos de quase toda a obra de Rino, percorre as principais capitais por onde o realizador passou, em verdadeiro trabalho de arqueologia cinematográfica e fala com alguns dos sus descendentes. Oliveira também recorda Lupo, num dos momentos mágicos de um documentário que se vê quase como um filme de aventuras.