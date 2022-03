"Uma voz pela paz" reúne 30 músicos ao vivo no Porto

Catarina Ferreira Hoje às 19:30 Facebook

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota recebe concerto solidário esta terça-feira à noite

A Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, reúne esta terça-feira hoje à noite três dezenas de artistas portugueses no concerto "Uma Voz pela Paz". As receitas revertem a favor de organizações que prestam auxílio às vítimas do conflito na Ucrânia espoletado pela invasão russa.

A ideia partiu do artista portuense André Tentúgal. "Tudo começa com o sentimento de angústia gerado pela escalada de violência, pela injustiça e pelo sentimento de impotência", explicou ao JN.