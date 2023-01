Universidade do Minho recebe 150 obras Le Corbusier

Exposição convida a contemplar obras conhecidas, mas também projetos que nunca foram construídos.

Abriu esta quarta-feira ao publico, na Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, a exposição "LC150+", composta por 150 maquetes de obras de Le Corbusier, arquiteto reconhecido como um dos mais importantes do século XX, responsável por lançar as bases do modernismo. A mostra tem entrada livre e fica em Guimarães até dia 25 de janeiro.

As maquetes são o produto do trabalho de arquitetos estagiários do gabinete RT+Q, em Singapura, e cobrem vários períodos da criação do arquiteto franco-suíço. Os trabalhos não obedecem a uma escala nem a uma única técnica, há maquetes à mão, cortadas em CNC e impressas em 3D. A exposição está montada num percurso labiríntico, inspirado na própria obra de Le Corbusier (Museu do Crescimento Infinito, Tóquio, 1959), ao longo do qual é possível tomar contacto com a obra de forma cronológica.

Os trabalhos expostos abrangem obras conhecidas como a sede da Nações Unidas, em Nova Iorque, a Unidade de Habitação, em Marselha ou a Vila Savoye, em Poissy, França, mas também projetos que nunca foram construídos. A exposição tem entrada livre e chega a Guimarães depois de ter estado no Festival Internacional de Arquitetura de Lisboa e segue, no seu périplo pela Europa, para Pamplona.

Le Corbusier é o pseudónimo do arquiteto, urbanista, escultor e pintor franco-suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), que fundou o movimento purista e foi um expoente da arquitetura racionalista. A UNESCO reconheceu 17 edifícios seus na lista do Património da Humanidade, como o Complexo do Capitólio (Chandigarh, Índia), o Museu Nacional de Arte Ocidental (Tóquio, Japão), a Casa Curutchet (La Plata, Argentina) e a Cidade Radiosa (Marselha, França), todos eles representados na mostra.