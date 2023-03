Valéria e Found Kid apurados para final mundial de break dance

JN Hoje às 18:25 Facebook

Os praticantes Valéria e Found Kid foram os vencedores da etapa portuguesa de breaking do Red Bull BC One Cypher, carimbando desta forma o passaporte para a final mundial, que se vai realizar em Paris.

A final mundial do Red Bull BC One, em Roland Garros, Paris, já tem representantes portugueses, depois de a B-Girl Valéria e B-Boy Found Kid terem vencido os dois dias de competição, realizados no Silo do NorteShopping, em Matosinhos, e no Suspenso, em Lisboa, palco da final.

Com flips aparatosos, rotações de cabeça, freezes e acrobacias audaciosas, os dois jovens competidores acabaram por sobrepor-se à forte concorrência, ganhando assim o direito de participar na competição que vai juntar os melhores participantes de todo o planeta, em outubro deste ano.

Trata-se da vigésima edição deste evento de dança, que se realiza em 60 países.