Vamos comprar t-shirts dos festivais a que não fomos

Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante 2020 foram cancelados milhares de eventos culturais. A grande maioria já tinha o merchandising pronto a ser comercializado. Em vez de deixarem o material em armazéns decidiram vendê-lo numa campanha intitulada "Uncancel Collection" que reverte a favor da União Audiovisual.

A ideia partiu da agência portuguesa Stream and Tough Guy, que criou a campanha para apoiar a União Audiovisual - um grupo de entreajuda, formado em março, que atualmente presta auxílio a 250 famílias e tem pontos de recolha de bens alimentares em mais de 20 locais do país. Este grupo ajuda milhares de pessoas que trabalham na indústria da cultura, e que neste ano marcado pela pandemia ficaram sem trabalho.

A "Uncancel Collection" é composta por produtos de merchandising de eventos cancelados e das suas marcas patrocinadoras: t-shirts, blusões, posters assinados e outros artigos que estavam guardados em armazéns.

Na plataforma pode-se encontrar material de festivais como o Rock in Rio, NOS Alive, NOS Primavera Sound, Vodafone Paredes de Coura, SBSR e Meo Sudoeste, entre outros.

Em vez de provas dos eventos em que participou, o público pode ostentar provas daqueles a que ninguém foi. Os produtos podem ser adquiridos até 15 de dezembro na plataforma www.uncancel2020.pt.

Quem quiser ajudar os trabalhadores da indústria cultural sem comprar os produtos disponíveis pode adquirir uma e-shirt que funciona como conteúdo para partilhar nas redes sociais, permitindo que seja feita uma doação direta.

À ideia da agência Stream and Tough Guy juntaram-se empresas como a H2N, NOSSA e CorpCom. Contaram ainda com o apoio de diversos promotores, casos da Everything is New, Musica no Coração, Ritmos e Rock in Rio.