Celebre-se o amor, aprenda-se o Holocausto, visite-se o México no Porto, leia-se uma revista que não se farta de piscar o olho e brinde-se aos prazeres caseiros.

A covid-19 não veio para ficar. Em princípio. Mas "Love is here to stay". George e Ira Gershwin sabiam-no em 1938 quando escreveram a canção para o filme "A revista de Goldwyn". Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, Ray Charles e Diana Ross cantaram-na e também sabiam, ajudando a elevá-la a standard do jazz e da canção americana. Becca Stevens (na voz) e Elan Mehler (ao piano) também o sabem, recriando-a de forma despojada no álbum "Pallet on your floor", o primeiro lançamento digital de uma editora, a Newvelle, que é uma espécie de clube de discos exclusivos (e que discos) em vinil.

Ira Gershwin nasceu Israel Gershowitz em Brooklyn, Nova Iorque, em 1896. O irmão George chegou dois anos depois e foi-lhe dado o nome Jacob Bruskin Gershowitz. Os seus pais, judeus ucranianos, viram-se forçados a atravessar o Atlântico devido ao clima antissemita na Rússia. Um clima que, poucas décadas mais tarde, incitado por outros protagonistas todavia geograficamente próximos, degeneraria na maior tragédia humana do século XX. E porque lembrar e aprender nunca chega, anuncia-se a abertura para dia 20 do Museu do Holocausto no Porto. A visitar, assim que a pandemia deixar.

Também no Porto, mas ainda (façam-se figas) a salvo do confinamento, hoje vê-se "Tijuana", um solo teatral de Lázaro Gabino Rodríguez, do coletivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol, que revela a sua experiência de seis meses como operário fabril em Tijuana (Califórnia), a troco de salário mínimo. Na Central Eléctrica do Freixo, às 19 horas.

De regresso ao lar, e se o hábito sadio de ler periódicos em papel não se tiver evaporado numa nuvem de álcool gel, ainda se encontra em alguns quiosques a edição comemorativa dos 40 anos da revista britânica de cultura popular "i-D". Uma edição sensivelmente do tamanho de umas Páginas Amarelas da era clássica e que inclui um artigo do seu fundador, Terry Jones, explicando como abandonou a direção de arte da "Vogue" para construir uma publicação que se mantém influente e criativa, sobretudo pelos caminhos da moda. Nestas quatro décadas, todas as estrelas que figuraram na capa de "i-D" foram captadas a piscar o olho, replicando o logótipo da publicação - um logótipo que, sem querer, inventou os emojis com 20 anos de avanço.

A fechar, e para não levantar o pé do embalo comemorativo, tome-se "Hole in the bottle", da cantora e compositora americana Kelsea Ballerini. O country é um bom aliado da folia alcoolizada e sem sentimento de culpa. Tudo de forma responsável e caseira, entenda-se.