Van Morrison vem a Cascais e toca no festival Cool Jazz em julho

Autor do lendário "Astral weeks" traz disco novo. Junta-se a artistas como Lionel Richie, Norah Jones, Snarky Puppy ou Ben Harper. Festival é de 8 a 29 de julho.

"O CoolJazz recebe Van Morrison, lenda britânica de 77 anos, para um concerto único dia 22 de julho. Com mais de 50 anos de carreira, o artista traz um novo álbum, 'Moving on skiffle', ao festival, com edição prevista para 10 de março", refere a promotora Live Experiences em comunicado.

Os bilhetes para o espetáculo já estão à venda no site do festival, em www.cooljazz.pt. Os preços variam entre os 30 e os 70 euros.

Nascido em Belfast, na Irlanda do Norte, em 1945, Van Morrison integrou os Them, com que gravou o tema "Gloria" - mais tarde reescrito e popularizado por Patti Smith -, antes de lançar o primeiro álbum a solo em 1967, intitulado "Blowin' your mind!".

Desde então editou dezenas de discos com raízes assentes nos blues, no jazz, no R&B e na folk, como "Astral weeks" (1968), "Moondance" (1970) e "Avalon sunset" (1989).

Da sua carreira fazem parte ainda colaborações com nomes como The Chieftains, John Lee Hooker ou Ray Charles.

Para a 18.ª edição do Cool Jazz, que acontece no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, entre os dias 8 e 29 de julho, já tinham sido confirmados: Lionel Richie, (8 de julho), Kings of Convenience (19 de julho), Snarky Puppy (20 de julho), Ben Harper & The Innocent Criminals (26 de julho) e Norah Jones (29 de julho).