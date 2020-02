Vandalizada na Inglaterra obra de Banksy sobre Dia dos Namorados

Rita Neves Costa Hoje às 14:51 Facebook

O artista britânico Banksy, cuja identidade é desconhecida, fez um mural evocativo do Dia dos Namorados na sua cidade natal, Bristol, na Inglaterra. A obra num prédio dedicado ao arrendamento foi vandalizada.

A data de 14 de fevereiro, comummente conhecido por Dia dos Namorados em todo o mundo, não passou despercebida a Banksy. O novo mural do artista britânico mostra uma criança a atirar com uma fisga aquilo que será um punhado de flores. No canto da parede de um prédio alugado de Bristol, a sua cidade natal, as flores aparecem como uma mancha de sangue feita de folhas de plástico.

Com as críticas sociais e políticas a pontuar todos os seus trabalhos, o artista publicou duas fotos da obra do Dia dos Namorados na sua página de Instagram, confirmando assim a sua autoria. Este sábado, o mural apareceu vandalizado com a inscrição a cor de rosa a dizer "BCC Wankers" ("BCC Idiotas").

Ao jornal "The Guardian", a filha do proprietário do prédio, dedicado ao arrendamento, teve conhecimento da obra através de partilhas nas redes sociais e admitiu estar preocupada que a tempestade Dennis, que está a provocar chuvas e ventos fortes no Reino Unido, pudesse estragar o mural de Banksy.

Um dos moradores da zona admitiu à mesma publicação que o vandalismo era inevitável: "É uma pena, mas infelizmente iria sempre acontecer".