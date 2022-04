Várias edições esperam esgotar lotação dos festivais de verão este ano

Organizadores estão satisfeitos com a venda de bilhetes, mas esperam ainda maior adesão na fase final. São antecipados eventos "históricos".

É o ano da desforra. Depois de mais de 24 meses em pandemia, 2022 vive-se agora com a situação mais controlada. Se não houver imprevistos, Portugal entrará no verão sem restrições e a celebração poderá ser mais visível no regresso dos grandes eventos de massas - como os festivais.

As empresas estão confiantes e o público a perder os receios quanto a cancelamentos. São os números que o comprovam. O JN falou com promotoras de espetáculos e a imagem é clara: muitas dos eventos deste ano esperam esgotar.