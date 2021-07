Vários concertos em lugares secretos de Braga

Sandra Freitas Hoje às 13:51 Facebook

Três sábados, três locais secretos, seis espetáculos. Regressa amanhã o festival rural de rock de Braga.

Está a dez quilómetros do centro de Braga, tem pouco mais de mil habitantes e, habitualmente, ao som dos passarinhos junta-se apenas o barulho dos tratores e dos estudantes que frequentam o colégio Alfacoop. Na freguesia de Ruilhe, em Braga, a comunidade estranhou que um grupo de jovens da terra montasse ali um festival de rock, em 2015. Mas, seis anos depois, o Rodellus entranhou-se de tal maneira que, no último verão, com a pandemia a impedir grandes eventos, houve quem lamentasse "a falta do barulho" dos festivaleiros.

Amanhã, eles vão voltar para três sessões de concertos, com três datas, em locais secretos.