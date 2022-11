VASP passa a distribuir livros da Tribuna da História

JN Hoje às 17:48 Facebook

Os títulos da editora Tribuna da História Lda. passam a ser distribuídos, em exclusividade para o mercado livreiro, pela VASP - Distribuidora de Publicações, S.A.

"A Republicanização da Monarquia", da autoria de Maria de Fátima Bonifácio, e "Guerra e Mudanças na Europa e no Mundo no século XXI", de António Telo, vão ser lançados até ao final do mês pelo grupo editorial Tribuna da História LDA., que propõe reforçar a sua coleção "História e Actualidade".

O lançamento do livro "A Republicanização da Monarquia - Perceber o século XIX português", de Maria de Fátima Bonifácio, vai acontecer no dia 24 de novembro, pelas 18.30 horas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A apresentação da obra será feita por António Barreto e José Miguel Sardica.

Esta obra dá enfoque ao século XIX, marcado pela evolução política de Portugal e por um conflito insanável entre o radicalismo e o liberalismo, conflito esse que o demoliberalismo europeu do século XX parcialmente resolveu sem, no entanto, erradicar por completo a tensão que ainda hoje em dia vem ao de cima nas nossas democracias liberais.

Já o livro "Guerra e Mudanças na Europa e no Mundo no século XXI", de António Telo, vai ser apresentado no dia 30 de novembro às 18.30 horas, no Palácio da Bemposta na Academia Militar em Lisboa. A apresentação será dirigida pelo Major-general João Vieira Borges.

Esta obra desenvolve-se em três ensaios sobre as recentes grandes mudanças que nos trazem ao mundo de hoje.

A editora Tribuna da História foi criada em janeiro de 2002 por Pedro de Avillez, Leonardo Mathias e Mendo Castro Henriques. Em 2022 renovou-se, criando uma nova editora em parceria com o empresário Marco Galinha, tendo em vista a dinamização do projeto com o grupo Bel, que agrega empresas de media e distribuição de livros e revistas.

A Tribuna da História dedica-se à conceção, edição e publicação de obras literárias de interesse relevante para o público de língua portuguesa, recorrendo a autores de reconhecida competência nas matérias abordadas e celebrando protocolos de cooperação com entidades públicas e privadas. As obras publicadas refletem orientações culturais, políticas e religiosas pluralistas, mas sempre com atualidade, rigor e inovação.