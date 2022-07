Vaudeville Rendez-Vous invade quatro cidades do Minho

Certame espera dez mil espectadores esta semana.

Qual é a medida certa do riso? Um tribunal de palhaços parte para este dilema, depois de um espectador morrer a rir. A abordagem dos catalães Los Galindos, em "MDR" (morte de riso), é o grande destaque para a oitava edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous. O evento organizado pelo Teatro da Didascália levará a partir de hoje e até sábado, 11 espetáculos às cidades do Quadrilátero Cultural: Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

O festival conta com cinco estreias nacionais, duas coproduções e sete espetáculos internacionais. "MDR" (quinta-feira, em Famalicão; sexta-feira em Braga e sábado em Barcelos, sempre às 22 horas) é o imperdível desta edição. "É uma técnica de clown inovadora e irrepreensível que aborda temas como a justiça que nos vem assombrando ultimamente. E há também uma certa desconstrução: já lecionei workshops em que existiam várias pessoas com traumas de infância com palhaços, é importante ver esta técnica fresca e sofisticada", conta ao JN Bruno Martins, diretor do certame.