"Velocidade Furiosa 10" foi o filme mais visto numa estreia desde 2019

"Velocidade furiosa 10" é o filme mais visto de sempre em Portugal, num fim de semana de estreia, desde 2019. Já mais de 213 mil espectadores assistiram ao filme em sala.

Segundo os dados publicados pelo ICA (Instituto de Cinema e Audiovisual) à semelhança do que aconteceu noutros países, "Velocidade furiosa 10" transformou-se num recordista de bilheteira.

A produção norte-americana que conta com a atriz portuguesa Daniela Melchior e que foi rodada em várias paisagens nacionais: Viseu, Almada e Lisboa, entre outras, arrecadou 1.373.104,68 € na sua estreia e foi vista por 213 501 espectadores em salas portuguesas.

Uma tendência internacional já que nos primeiros dias, o novo episódio da saga chegou aos 319 milhões de dólares (cerca de 295 milhões de euros) nas bilheteiras internacionalmente, sendo a maior fatia arrecada fora dos Estados Unidos, figurando como uma das melhores estreias da série, com mais de 232 milhões de euros arrecadados nos mercados internacionais.

Mais de 72 milhões de euros foram arrecadados no mercado chinês China. Espanha, Brasil e Itália foram os países onde "Velocidade Furiosa 10" se tornou na melhor estreia do ano. Só no Brasil, "Velocidade Furiosa 10" arrecadou mais de 8,9 milhões de euros, valores superiores à Alemanha, Reino Unido, Japão e Coreia onde a longa-metragem foi um êxito.