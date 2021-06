"Velocidade furiosa 9" bate recordes de bilheteira

Hoje às 20:00 Facebook

O Instituto do Cinema e Audovisual revelou esta segunda-feira que nos primeiros quatro dias de exibição o filme "Velocidade furiosa 9" tornou-se um recordista de público.

Em quatro dias, de 24 a 27 de junho, o filme "Velocidade furiosa 9" tornou-se o mais visto nas salas de cinema portuguesas. A obra de Justin Li, com Vin Diesel e Michelle Rodriguez nos papéis principais, foi vista por 80 858 espectadores. Até agora, o recordista de bilheteira em 2021 era "The conjuring 3: A obra do diabo", com 66 847 entradas. É também um recorde desde que começou a pandemia em Portugal.

Esta é também a segunda melhor estreia de um filme em Portugal desde 2020. Chegado em janeiro do ano passado, imediatamente antes da crise sanitária, "1917", de Sam Mendes, vendeu 81 701 bilhetes.

Apesar do regresso de Vin Diesel e família parecer estar a trazer os espectadores de novo às salas, ainda está muito longe do antecessor. "Velocidade furiosa 8", que se estreou em abril de 2017, chegou aos 246 149 ingressos vendidos..