Vem aí cinema em barda para crianças e jovens no Porto

7.º Festival Indie Júnior decorre na Invicta entre 23 e 29 de janeiro, em sete locais emblemáticos da cidade. Filmes, oficinas, concertos e festas decorrem sob o signo do mar

Os jovens cinéfilos do Porto têm programa gordo entre 23 e 29 de janeiro. A 7.ª edição do Indie Júnior - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil irá ocupar sete espaços modelares da cidade para sessões com 55 filmes oriundos de 18 países. A unir os diferentes segmentos - sessões especiais, competitivas ou focos - estará o mar, tema central deste ano.

Mas as atividades não se esgotam na sala de cinema: haverá debates, oficinas, concertos e a matiné dançante. E ainda um programa para os que acabam de nascer, o Cinema ao Colo, com histórias povoadas de cores e sons estimulantes.

Um festival com sessões para maiores de 3, 6, 10, 12 e 15 anos não poderia ser pensado só por adultos: cerca de 50 curtas-metragens, entre ficção, documentário e animação foram selecionadas por uma equipa de jovens programadores, dos 6 aos 18 anos, de quatro escolas da Área Metropolitana do Porto, imbricando assim o público do festival na sua realização.

Os filmes escolhidos, para a secção competitiva, estarão agrupados por blocos sempre relacionados com o mar: "Mergulho de Cor e Imaginação" ou "Marés de Amizade". E ao júri oficial acrescenta-se, este ano, um grupo de investigadores da Universidade do Porto e alunos do ensino secundário, que em conjunto irão atribuir o Prémio Impacto.

Batalha, Coliseu, Reitoria e mais

Porque o cinema é também a formação de um olhar sobre o Mundo, os filmes, que passam em locais como o Batalha Centro de Cinema, Coliseu Porto, Casa das Artes ou Reitoria da Universidade do Porto, abordarão tópicos sérios e contemporâneos, como as alterações climáticas, o aborto ou as relações familiares em situações de pobreza.

Um bom exemplo é o debate "Viver o luto através da arte", que se seguirá à projeção de "Guaxuma", da brasileira Nara Normande, na Casa Comum da Reitoria, dia 26. Um conjunto de convidados irá refletir sobre o poder reparador da arte em situações de perda e luto na infância.

Luz sobre a Noruega

País de mar e bacalhau, a Noruega estará em foco num segmento que inclui a longa-metragem "O verão em que descobrimos os nossos superpoderes" e uma série de curtas animadas que revelam o olhar de cineastas nórdicos da atualidade. Quem também não desdenha o bacalhau são os cineastas portuenses, que irão conversar com o público, lançando mais questões do que conclusões, dia 27, no Batalha (entrada livre).

Destaque-se ainda a oficina Animação de Recortes, no Museu Soares dos Reis, dia 29, onde se envolve a família na aprendizagem do processo de animação de imagens. Para gerar, quem sabe, futuros cineastas.

Sessões especiais mostram o Porto de há 100 anos

Olhar o Porto do início do século XX é a proposta das sessões especiais organizadas em parceria com a FILMar, projeto ligado à Cinemateca Portuguesa, de Lisboa.

São dez títulos de arquivo, entre documentários, ficções, atualidades e filmes institucionais que incidem sobre a indústria baleeira, as férias na praia ou o naufrágio do Veronese, paquete que encalhou ao largo de Matosinhos em 1913. As imagens serão também trazidas para o presente através do filme-concerto "Marés", de Ilda Teresa de Castro e Vítor Rua, o duo dos Telectu, que se apresenta no Batalha Centro de Cinema, no dia 29, com o recente projeto The Banksy"s.