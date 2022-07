Vêm aí mais biografias de gente do cinema e da música

João Antunes Hoje às 10:35 Facebook

Se gostou de "Elvis" e ainda não esqueceu "Bohemian rhapsody", prepare-se para novos "biopics". De Marilyn Monroe a Bob Dylan, há projetos para todos os gostos.

A estreia recente de "Elvis", numa realização do virtuoso Baz Luhrman, com o carismático Austin Butler na pele do rei do Rock, veio relançar a tradição dos chamados "biopics", filmes biográficos de gente famosa.

Desde que se consigam os meios necessários para tais produções, a aposta está sempre ganha, sobretudo quando se trata de músicos famosos: toda a gente conhece as canções e há sempre a curiosidade de saber algo mais sobre a vida privada dos nossos ídolos, sobretudo quando talvez haja alguma coisa de mais ou menos escandaloso pelo meio.