Vencedor do Urso de Ouro de Berlim mandado para a prisão

Mohammad Rasoulof terá de cumprir pena de um ano decretada por tribunal iraniano

O mundo do cinema está em choque com a ordem dada ao realizador iraniano Mohammad Rasoulof para se apresentar de imediato na prisão. Vencedor do Urso de Ouro de Berlim pelo seu belíssimo e inteligente libelo contra a pena de morte, "There Is No Evil", cuja estreia já está assegurada no nosso país, o realizador já denunciara anteriormente as injustiças sociais e o regime do seu país, em filmes como "Um Homem Íntegro", vencedor de Un Certain Regard em Cannes. O realizador, de 47 anos, vencera o Festival de Avanca de 2007 com o seu segundo filme, "Iron Island"

Punido pela sua obra ser considerada "propaganda contra o sistema", Rasoulof fora condenado o ano passado a um ano de prisão e dois anos de interdição de saída do país, o que o impediu de estar presente em Berlim, apesar de ter conseguido entretanto realizar "There Is No Evil". O seu passaporte fora confiscado em 2017, ao regressar de Cannes. O realizador está assim também impedido de se juntar à família, que se instalou em Hamburgo, na Alemanha.

Agora, como que em resposta à sua consagração internacional e aos pedidos de indulto por parte da comunidade cinematográfica, validada pela decisão do júri da Berlinale, presidido por Jeremy Irons, o regime de Teerão decidiu implementar a sentença, informando o realizador de que teria de se apresentar na prisão. A notícia foi-lhe comunicada por SMS. "O seu veredito foi confirmado, o seu recurso negado e terá de ir para a prisão. Prepare-se", dizia a mensagem.

A primeira reação veio do próprio festival germânico que o acabara de premiar. "Estamos profundamente preocupados com a ordem de prisão dada a Mohammad Rasoulof. É chocante que um realizador seja punido de uma forma tão brutal pelo seu trabalho artístico", referem os diretores da Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, em nota enviada à imprensa, esperando que "as autoridades iranianas revejam o mais brevemente possível o seu julgamento."

Logo de seguida, juntaram-se a este protesto organizações como a Academia Europeia de Cinema, os festivais de Cannes e de Roterdão ou a Academia de Cinema Italiana. Em declarações tornadas públicas, o realizador afirmou que "chamar-me para cumprir a minha sentença revela apenas uma pequena fração da intolerância e do ódio que são característicos da resposta do regime iraniano ao criticismo".

Face à situação sanitária crítica no país, Rasoulof acrescentou que "muitos ativistas culturais estão na prisão por criticar o governo. A propagação descontrolada do vírus Covid-19 nas prisões iranianas coloca as suas vidas em perigo. Estas condições apelam a uma imediata resposta da comunidade internacional."

Com 1685 mortos e mais de 20.000 pessoas infetadas com o novo coronavírus, segundo dados oficiais, cada vez mais contestados, o Irão é o terceiro país mais afetado do mundo, a seguir à China e a Itália, o que levou o governo iraniano a pôr em liberdade 85.000 pessoas, entre as quais vários presos políticos, protelando assim, apesar de ainda não haver informações seguras, a obrigação de Rasoulof se apresentar na prisão.