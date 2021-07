Vencedores dos Prémios da Música Portuguesa Play são hoje anunciados

JN/Lusa Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerimónia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, inclui atuações e será transmitida em direto na televisão, na rádio e online.

Carlão, Dino D'Santiago, Capicua e os Clã então entre os artistas e bandas nomeados em várias categorias na terceira edição dos prémios promovidos pela Audiogest e pela GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, em parceria com a RTP e a Vodafone.

Para o prémio de Melhor Álbum estão nomeados Dino D'Santiago, com "Kriola", Capicua, com "Madrepérola", Bispo, com "Mais antigo", e Clã, com "Véspera".

Os Clã disputam ainda o prémio de Melhor Grupo com os HMB, os Os Quatro e Meia e os Wet Bed Gang.

Dino D'Santiago compete também pelo prémio de Melhor Artista Masculino, com Carlão, Samuel Úria e Sérgio Godinho, e Capicua pelo de Melhor Artista Feminina, com Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Mariza.

Os nomes de Dino D'Santiago e de Carlão voltam a surgir nas categorias de Melhor Videoclipe e de Canção do Ano, com os temas "Kriolu", com Julinho KSD, e "Assobia para o lado", respetivamente. Além disso, a canção de Stereossauro "A noite", na qual Carlão participa juntamente com Mariza Liz, também está nomeada nestas duas categorias.

Na corrida ao prémio de Melhor Videoclipe entra ainda "+351 (Call me)", de Nenny, e ao de Canção do Ano "Sei lá", de Bárbara Tinoco, "Louco", de Piruka com Bluay, e "Tribunal", de ProfJam e benji price.

PUB

Ao prémio Artista Revelação estão nomeados Chico da Tina, Cláudia Pascoal, Pedro Mafama e Syro.

Para o prémio Lusofonia foram nomeados "Te gusta", de MC Kevinho, "É tudo pra ontem", de Emicida com Gilberto Gil, "Nzambi", do projeto Esperança (que junta Paulo Flores e Prodígio), e "Inesquecível", de Giulia Be e Luan Santana.

O prémio de Melhor Álbum de Fado será disputado por "Do coração", de Sara Correia, "Mariza canta Amália", de Mariza, "Amália por Cuca Roseta", de Cuca Roseta, e "Buba Espinho", de Buba Espinho.

Pelo prémio de Melhor Álbum de Jazz competem "Dianho", de André Fernandes, "Dice of tenors", de César Cardoso, "Portrait", de João Barradas, e "Evidentualmente", dos NoA.

Ao prémio de Melhor Álbum de Música Clássica/ Erudita estão nomeados "Duarte Lobo: Masses, responsories & motets", dos Cupertinos, "Il mondo della luna de Pedro António Avondano", de Os Músicos do Tejo, "Luís de Freitas Branco/ Sonatas", de Vasco Dantas, Isabel Vaz e Tomás Costa, e "Joly Braga Santos - Complete chamber music III", de Olga Prats, Leonor Braga Santos, Irene Lima, Luís Pacheco Cunha, António Saiote e outros.

Hoje, serão ainda atribuídos os prémios Crítica, cujo vencedor é escolhido por um grupo de dez jornalistas, e Carreira, com a escolha do galardoado a ser feita pelas direções da Audiogest e da GDA.

A cerimónia de entrega dos prémios, com apresentação de Filomena Cautela, tem início às 21 horas e pode ser acompanhada na RTP1, RTP Play e Antena 1.

Ao longo da cerimónia haverá atuações ao vivo, que incluem colaborações inéditas.

Bispo e João Pedro Pais apresentam-se em dueto, assim como Capicua e Mallu Magalhães e Os Quatro e Meia e Bárbara Tinoco. Estava também previsto o dueto de Ana Moura com Nenny, mas a organização anunciou, na quarta-feira, que esta atuação iria ser substituída pelos HMB, pois Ana Moura está em isolamento profilático na Áustria, onde tinha concertos marcados.

Além disso, Buba Espinho, Cuca Roseta e Sara Correia irão juntar-se numa homenagem a Carlos do Carmo, que morreu em 1 de janeiro deste ano, e Carolina Deslandes vai apresentar-se em palco ao lado de 11 cantoras: Bárbara Tinoco, Cláudia Pascoal, Irma, Sara Correia, Carolina Leite, Diana Castro, Inês Pires, Joana Duarte, Madalena Guedes, Rita Rocha e Rosa Antunes.

Nesta edição, pela primeira vez, os nomeados foram escolhidos pela Academia Play, que reúne cerca de 300 profissionais do setor.

A academia é constituída em cerca de dois terços por produtores musicais, agentes e managers, artistas, técnicos de som, iluminação, vídeo e backline, promotores de festivais e grandes eventos musicais, e programadores de auditórios, enquanto o restante terço é constituído por profissionais de rádio, televisão, imprensa, digital, atores, apresentadores e outros membros da sociedade civil, bem como representantes dos patrocinadores dos prémios.

São também os membros da Academia Play a escolher os vencedores.