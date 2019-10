Vendas de vinis triplicam em quatro anos

Sérgio Almeida Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Discos analógicos voltaram a ser disputados pelos consumidores, ao contrário dos CD, cuja procura caiu mais de 53% de 2015 a 2019.

Nos Estados Unidos da América, está "para breve", segundo a revista "Rolling Stone", o que ainda há poucos anos parecia impensável: a ultrapassagem nas vendas do vinil face ao CD. Em Portugal, o cenário pode parecer ainda distante (os discos compactos deverão representar, no final deste ano, 4,1 milhões de euros e os analógicos 1,7 milhões). Todavia, caso se mantenha a tendência dos últimos anos - com um aumento da procura do vinil de 198% e uma queda no CD superior a 53%, de 2015 a 2019 -, essa ultrapassagem pode acontecer já no final de 2021.

Os números não surpreendem, de todo, Miguel Carretas. O diretor-geral da Audiogest, entidade de gestão coletiva dos direitos dos produtores fonográficos, recusa-se a fazer futurologia, mas não duvida que, no caso dos CD, "as vendas vão continuar a cair nos próximos anos", num mercado já dominado pelo streaming (os números projetados pela Audiogest para 2019 indicam que 66% das receitas sejam serão geradas no digital). Uma previsão tão certeira como o apelo do vinil junto de uma faixa etária madura. São, regra geral, "pessoas que, apesar de subscreverem serviços de música online, têm vontade ainda de possuir o objeto físico de artistas com os quais têm uma relação afetiva mais próxima", explica.