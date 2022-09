Vendas na Feira do Livro do Porto subiram em média 20%

Sérgio Almeida Hoje às 19:18 Facebook

A edição deste ano da Feira do Livro do Porto, que terminou no passado domingo nos Jardins do Palácio de Cristal, ficou marcada por um número mais elevado de visitantes - pelo menos 155 mil -, mas também de volume de negócios. Em média, esse aumento situou-se nos 20%, de acordo com a auscultação feita pelo JN.

As expectativas eram baixas, mas o desenrolar da feira acabou por surpreender a generalidade dos participantes da Feira do Livro do Porto. De acordo com uma ronda alargada junto de editores, livreiros e alfarrabistas, o volume médio de negócios aumentou 20% face à edição do ano passado, embora alguns dos participantes tenham referido aumentos na ordem dos 30%.

Sem os condicionalismos das duas anteriores edições, marcadas pelo uso obrigatório de máscaras e pelo distanciamento social, os visitantes acorreram em massa. De entre estes, os jovens foram dos grupos etários mais representados, segundo vários participantes.