"Ver no escuro" em Águeda até final de setembro

É inaugurada neste sábado, às 17 horas, no Espaço Expositivo do Centro de Artes de Águeda, a exposição coletiva "Ver no escuro" com a curadoria de Ana Anacleto e poderá ser visitada até dia 30 de setembro.

A segunda edição do ciclo "O desenho como pensamento" tem a direção artística de Alexandre Baptista e integra 18 exposições individuais, três exposições coletivas e seis conversas temáticas, através de uma seleção de obras de artistas importantes a nível nacional e internacional, que privilegiam o desenho nas suas obras.

Ana Anacleto é licenciada em Escultura, pós-graduada em Estudos Curatoriais e doutoranda em Arte Contemporânea. Desenvolve a sua atividade como curadora independente desde 2003, tendo colaborado com diversos museus e instituições nacionais e internacionais.

A exposição "Ver no escuro" procura constituir-se como um encontro com o lugar obscuro do desenho e conta com a apresentação de obras de artistas como Alice Geirinhas, Catarina Lopes Vicente entre muitos outros.

A entrada é gratuita.

Centro de Artes Águeda

Rua Joaquim V. Almeida

Águeda