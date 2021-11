Vera Mantero estreia "O susto é um mundo" no Porto

Hoje às 10:47 Facebook

Espetáculo de hoje versa sobre as contradições como caminho para a tolerância. Antes da apresentação de amanhã há uma conversa sobre o percurso da coreógrafa no Teatro Rivoli.

Vera Mantero sempre gostou de trabalhar os contrastes e os paradoxos e agora volta a fazê-lo, escudada no estudo do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, sobre a cultura ameríndia. As contradições são, segundo a coreógrafa, uma estrada a percorrer para a tolerância. Como exemplo, toma a conclusão de que os meios de comunicação "saudáveis" são aqueles que não apresentam apenas um ponto de vista. Mesmo quando o assunto em questão é tão polémico como a eleição do presidente Jair Bolsonaro, montado no espetáculo "As práticas propiciatórias dos acontecimentos futuros", apresentado em 2018.

Para esta malga também são convocadas as noções utilizadas em performances como "Mais para menos do que para mais" (2014) e "O limpo e o sujo" (2016), onde tomou a ecologia como força motriz do trabalho.

"O susto é um mundo", que hoje se estreia no Teatro Municipal do Porto - Rivoli, faz uma junção destes dois temas.

A peça é apresentada em Lisboa na próxima semana, de 25 a 27 de novembro, na Culturgest, no âmbito do Alkantara Festival - Festival Internacional de Artes Performativas.

Além dos dois espetáculos que decorrem às 19.30 horas, no Rivoli, o Teatro Municipal do Porto organizou uma sessão do ciclo História(s) da Dança.

Cada conversa é um capítulo sobre dança contemporânea, com diferentes protagonistas.

Vera Mantero é um nome seminal da Nova Dança Portuguesa. Depois da sua formação clássica com Anna Mascolo e percurso como bailarina do Ballet Gulbenkian entre 1984 e 1989, enveredou por uma carreira coreográfica fulgurante, com mostras na Europa, América Latina, EUA, Coreia do Sul e Singapura. Em 2002 foi-lhe atribuído o Prémio Almada e em 2009 o Prémio Gulbenkian Arte, pela carreira como criadora e intérprete.

A conversa realiza-se sexta 19, entre as 17 e as 18.30 horas, no Rivoli e no TMP Online, via Zoom. A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia.