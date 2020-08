Verba destinada aos espetáculos de verão convertida em apoio à criação

Delfim Machado Hoje às 14:21 Facebook

As restrições aos eventos de natureza artística decorrentes da pandemia obrigaram as autarquias a repensarem os modelos de investimento cultural para o verão. O resultado foi um reforço do orçamento para apoio à criação e à transformação dos grandes eventos de massas em pequenos eventos de rua.

Com mais de 30 mil espetáculos cancelados ou adiados em todo o país, e dezenas de milhares de artistas sem faturação, várias câmaras optarem por canalizar o investimento dos espetáculos para a criação artística e espetáculos de rua. A opção financia as empobrecidas estruturas e os profissionais da cultura, ao mesmo tempo que lança sementes para que haja novas criações a apresentar quando a crise sanitária for ultrapassada.

79 projetos apoiados