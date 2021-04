Jorge Manuel Lopes Hoje às 10:37 Facebook

Gravação de maio de 1969 nas Bahamas promove a reedição do álbum "John Lennon/Plastic Ono Band".

É descrita como a versão mais antiga registada de "Give peace a chance" e acaba de ser revelada através do canal oficial de John Lennon no YouTube. Trata-se de uma gravação em filme, apenas com as vozes e a guitarra acústica do então ainda Beatle e de Yoko Ono, efetuada a 25 de maio de 1969 num quarto do Sheraton Oceanus Hotel, nas Bahamas.

Seis dias depois Lennon, Ono e um numeroso grupo de convidados fixariam a versão oficial de "Give peace a chance" no decorrer da ação "Bed-In for Peace", no quarto de outro hotel, o Queen Elizabeth, em Montreal, Canadá.

Esta divulgação antecipa a saída, na sexta-feira 16, da caixa "John Lennon/Plastic Ono Band - The ultimate collection", versão ampliada do quarto álbum de Lennon sem os Beatles, editado originalmente em dezembro de 1970.

O novo lançamento inclui seis CD, dois discos áudio Blu-Ray, um livro com 32 páginas, um poster e dois postais.