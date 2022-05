Versão live-action do filme "Pinóquio" já tem trailer

Joana Soutosa Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme em live-action já tem trailer e foi publicado, esta terça-feira, na página oficial de Instagram da Disney.

A Disney divulgou, na rede social Instagram, o trailer do seu novo filme live-action, "Pinóquio". O protagonista será o ator norte-americano Tom Hanks, na pele de Geppetto, o "pai" da marioneta de madeira.

Este híbrido entre o real e a animação, dirigido por Robert Zemeckis, tem data de estreia a 8 de setembro, na plataforma de streaming Disney+.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Disney (@disney)

Conta com todas as personagens do clássico, como o Grilo Falante e a Fada Azul, interpretada por Cynthia Erivo, e uma nova versão da icónica canção "When You Wish Upon a Star".

Destacam-se ainda no elenco os nomes de Joseph Gordon-Levitt (Grilo Falante), Keegan-Michael Key (João Honesto) e Luke Evans como O Cocheiro.